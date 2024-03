Eishockey

vor 18 Min.

Wahnsinn: Landesligist ESV Burgau erzwingt das Entscheidungsspiel um den Landesliga-Titel

Um 7.30 Uhr am Ostersonntag stellten sich die ersten Fans am Burgauer Eispalast an. Etwa 150 Personen warteten kurz vor Kassenöffnung um 10 Uhr. In 30 Minuten waren alle Karten weg.

Plus Mehr als 200 Eisbären-Fans erleben das Burgauer 5:3 in Waldkraiburg. Am Ostermontag geht's jetzt am alles. Die Eishalle erlebt einen Ansturm auf die Karten.

Von Uli Anhofer

Der Wahnsinn geht weiter! Der ESV Burgau hat in der Finalserie um die bayerische Landesliga-Meisterschaft im Eishockey zum 2:2 ausgeglichen. Die Eisbären gewannen in Waldkraiburg vor 1810 Zuschauern 5:3 (3:2, 0:0, 2:1). Am Ostermontag (Beginn: 17 Uhr) steigt in Burgau das alles entscheidende fünfte Spiel - und der Eispalast wird erneut ausverkauft sein. Innerhalb von 30 Minuten waren alle verfügbaren Tickets weg.

Eishockey-Landesliga: So laufen die Play-offs 1 / 19 Zurück Vorwärts Achtelfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - ERSC Ottobrunn 2:0

ESV Burgau - VER Selb 1b 2:0

EV Ravensburg - ESC Haßfurt 1:2

ERC Sonthofen - ESV Waldkirchen 2:0

EHC Bayreuth - SC Reichersbeuern 0:2

EV Pegnitz - SC Forst 2:0

EV Pfronten - TSV Trostberg 1:2

EHC Bad Aibling - Wanderers Germering 1:2

Viertelfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - TSV Trostberg 2:0

ESV Burgau - Wanderers Germering 2:0

ERC Sonthofen - SC Reichersbeuern 2:1

ESC Haßfurt - EV Pegnitz 2:1

Halbfinale (zwei Siege zum Weiterkommen nötig)

EHC Waldkraiburg - ERC Sonthofen 2:1

ESV Burgau - ESC Haßfurt 2:0

Finale (drei Siege zum Titelgewinn nötig)

ESV Burgau - EHC Waldkraiburg 2:2 (Spiel 5: Montag, 1. April, 17 Uhr, in Burgau)

Die ESV-Fans in der Halle zollten dem Team riesigen Respekt für die gezeigte Energieleistung. „Hut ab vor dieser geschlossenen Mannschaftsleistung“ oder „Da sieht man, dass eine Mannschaft auf dem Eis steht, in der jeder für jeden kämpft“ und „Die Spieler haben alles gegeben, am Ende waren alle so richtig platt“ lauteten Kommentare von Anhängern, die den 170 Kilometer weiten Weg nach Waldkraiburg auf sich genommen hatten. Insgesamt waren mehr als 200 Eisbären-Fans ins schmucke Stadion der oberbayerischen 23.000-Einwohner-Stadt gekommen.

