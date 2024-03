Ein schöner Einstand für den Trainer des VfR Jettingen

Plus Im Bezirksliga-Derby gegen den FC Gundelfingen II feiert Michael Porstendörfer mit seiner Elf ein in der Entstehung glückliches, letztlich aber verdientes 2:1.

Michael Porstendörfer atmete nach seinem ersten Punktspiel-Einsatz als Trainer des VfR Jettingen erst einmal tief durch. "Da fällt jetzt schon Druck ab bei mir", sagte er, als das 2:1 (1:1) im Bezirksliga-Derby gegen den FC Gundelfingen II perfekt war. Der Erfolg gegen die Reserve des Bayernligisten war aufgrund der besseren zweiten Halbzeit der Platzherren verdient. Porstendörfer hielt freilich fest, dass er bei den Seinen "fußballerisch noch Luft nach oben" sieht.

Die Jettinger rückten durch diesen Erfolg auf den vierten Platz nach vorne. Für den FC Gundelfingen II dagegen wird die Situation im Kampf um den Klassenerhalt langsam richtig ungemütlich.