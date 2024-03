Was Michael Porstendörfer mit dem VfR Jettingen erreichen will

Plus Beim Bezirksligisten gibt es einen großen Umbruch im Team hinter dem Fußballteam. Auch der Trainer ist neu, aber im Verein alles andere als ein Unbekannter.

Während der Fußball über den Winter ruhte, ist viel passiert beim Bezirksligisten VfR Jettingen. Manches hatte sich im Vorfeld angekündigt, anderes kam total überraschend. Fakt ist: Das Team hinter dem Fußballteam zeigt jetzt ein komplett neues Gesicht. Auch der Coach ist ein anderer. Für Michael Porstendörfer gilt es nun, eine sportlich erfolgreiche Frühjahrsrunde zu spielen. Anschließend werden die Karten ein weiteres Mal gemischt - das steht jetzt schon fest. Doch zunächst gilt es, gut aus den Startlöchern zu kommen. Und das wird schwer genug, zumal es gleich mit einem heißen Derby losgeht.

Im Spielerkader der Jettinger änderte sich über den Winter nichts, dafür umso mehr im Umfeld. Abteilungsleiter ist inzwischen Johann Seckler, die sportliche Leitung haben mit dem 29-jährigen Manuel Kuhnke ( Bezirksliga) und dem 26-jährigen Manuel Hanke (Kreisliga) aktuell noch aktive Fußballer übernommen, wobei Kuhnke in der laufenden Runde bislang ohne Einsatz ist.