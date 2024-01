Hallenfußball

SC Bubesheim und FC Günzburg kämpfen in Nördlingen um den Hallentitel

Plus SC Bubesheim und FC Günzburg greifen in Nördlingen nach dem Hallenmeistertitel im Fußballkreis Donau. Das Turnier verspricht spannende Partien. Warum der SC keinen Druck verspürt.

Von Uli Anhofer

Am Freitagabend ab 17 Uhr treffen sich in der Nördlinger Hermann-Keßler-Sporthalle acht Mannschaften aus den Landkreisen Günzburg, Dillingen und Donau-Ries und ermitteln den Hallenmeister des Fußballkreises Donau. Erst zum dritten Mal überhaupt findet an diesem Freitag, 5. Januar, das Endturnier im Futsal statt, in dem der Meister des Kreises Donau ermittelt wird. Der Turniersieger ist dann bei der schwäbischen Endrunde spielberechtigt, die am Samstag, 13. Januar, in der Rebayhalle in Günzburg stattfinden wird.

Türk Gücü Lauingen und FC Günzburg eröffnen Endrunde Kreis Donau

Die erste Begegnung in Nörlingen bestreiten um 17 Uhr Türk Gücü Lauingen und der FC Günzburg. Neben dem FC Günzburg vertritt auch der SC Bubesheim den Landkreis Günzburg. Die Region Dillingen wird vom FC Lauingen und dem Stadtrivalen Türk Gücü Lauingen fußballerisch repräsentiert. Aus dem Donau-Ries qualifizierten sich der TSV 1861 Nördlingen, die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf, der FSV Buchdorf und der TSV 1895 Monheim. Aus dem Donau-Ries kommen vier Teams, weil das Finalturnier auch in diesem Landkreis ausgetragen wird. Das Teilnehmerfeld setzt sich wie folgt zusammen.

