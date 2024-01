Stimmen zum Futsal-Finale in der Günzburger Rebayhalle

Plus Unser Reporter Uli Anhofer hat sich nach dem Finalturnier um die Landkreismeisterschaft im Hallenfußball umgehört. Welches Resümee Verantwortliche und Trainer ziehen.

Landrat Hans Reichhart: „Das war ein tolles Turnier auf sehr hohem Niveau. Ich denke, die Spiele haben die vielen Zuschauer in der Halle richtig mitgenommen. Mein Respekt gilt den Organisatoren.“

Sabrina Hüttmann, Vorsitzende Fußballbezirk Schwaben: „Bei Turnieren in Günzburg ist die Stimmung immer ganz besonders. Die Hallenturniere hier sind ein echter Zuschauermagnet.“