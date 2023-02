Edelweiß Waldkirch: Euphorie vor dem großen Bundesliga-Finale in Neu-Ulm

Plus Edelweiß Waldkirch ist beim Bundesligafinale in Neu-Ulm nicht nur Teilnehmer, sondern auch Ausrichter. Welches Ziel das Luftpistolen-Team vor dem Turnier ausgibt.

Kurz vor dem großen Bundesligafinale herrscht bei den Waldkircher Schützinnen und Schützen große Euphorie, aber von Nervosität ist keine Spur – im Gegenteil. Sie wollen demütig ins wohl wichtigste Wettkampfwochenende des Sportjahrs gehen. „Das klare Ziel der Saison war die Teilnahme am Finale und das haben wir geschafft. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus.“ Das sagt Sebastian Kugelmann, Schütze und Co-Trainer bei der Bundesligamannschaft von Edelweiß Waldkirch, im Gespräch mit unserer Redaktion zu seinen Erwartungen für das Finalturnier.