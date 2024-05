Triathlon

Alles Kopfsache beim Crosstriathlon in Günzburg

Plus Der Günzburger Crosstriathlon mag für Asse wie Daniela Unger nicht die allergrößte Herausforderung sein. Aber er hat durchaus seine Klippen - und er macht Spaß.

Von Jan Kubica

400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Crossradfahren und 5000 Meter Laufen stehen an diesem 11. Mai 2024 beim Günzburger Crosstriathlon auf dem Programm. Zum achten Mal steigt die Veranstaltung, zwischenzeitlich war das Sporttreiben ja jäh gestoppt durch die verheerende Pandemie. Etabliert wie das Kräftemessen selbst ist auch das Waldbad als Wettkampfzentrum. Der Start erfolgt ab 12 Uhr, bereits zwei Stunden vorher geht’s für den Nachwuchs auf kürzeren Distanzen los.

In Frankfurt geht's für Daniela Unger über die Ironman-Distanz

Einmal mehr mittendrin wird an diesem Samstag vor Muttertag Daniela Unger sein. Für die Gundelfingerin wie für die meisten anderen Teilnehmer ist der Günzburger Crosstriathlon ein Auftakt in die Saison 2024, deren Höhepunkte jeder Aktive anders definiert. Die 46-Jährige beispielsweise plant für den Sommer in Frankfurt einen Start über die Ironman-Distanz, die Königsdisziplin aller Triathleten. Diesem Ziel ordnet sie andere Dinge unter; vor dem Rennen in Günzburg sagt sie: „Der Ehrgeiz steht an zweiter Stelle. Im Vordergrund steht die Freude.“

