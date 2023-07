Wettenhausen

vor 49 Min.

So ist Ex-CSU-Politiker Nüßlein am neuen Klostergasthof beteiligt

Plus Georg Nüßlein ist Mitgesellschafter im Klostergasthof Wettenhausen. Die Klosterverantwortlichen verteidigen die Beteiligung des über die Maskenaffäre gestolperten Politikers.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Eine offizielle Eröffnung steht noch aus, bis der Laden richtig läuft, die Verantwortlichen zum Durchschnaufen gekommen sind und den richtigen Termin gefunden haben. Seit zwei Wochen wird bereits gekocht und ausgeschenkt, gegessen und getrunken in der neuen Klostergaststätte "Zum goldenen Pflug" in Wettenhausen. Der Name geht auf den Vorschlag einer Leserin der Günzburger Zeitung zurück, die Dominikanerinnen konnten sich sofort mit der Namensidee anfreunden. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist einer der Gesellschafter der neu gegründeten Betreibergesellschaft Monasterium GmbH & Co. KG der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, der über die Maskenaffäre gestolpert und aus seiner Partei ausgetreten ist.

Die Wirtschaft (hier aus dem Blickwinkel des Biergartens betrachtet) ist nach einem Umbau im Hauptgebäude untergekommen. Foto: Bernhard Weizenegger

Nüßlein: Strafverfolgung war eine "ausgemachte Sauerei"

Strafrechtlich konnte ihm aus den mit großzügigen Provisionszahlungen verbundenen Maskendeals kein Strick etwa wegen Abgeordnetenbestechlichkeit gedreht werden. Dieses Verfahren ist höchstrichterlich abgeschlossen. Eine steuerliche Streitfrage ist noch offen. Immer mehr Leute merkten, lautet die Erzählung aus Nüßleins Sicht, dass die Strafverfolgung eine "ausgemachte Sauerei" und "politisch hoch motiviert" gewesen sei. Den einzigen Rechtsbruch habe die Generalstaatsanwaltschaft München begangen, in dem sie beispielsweise sein Haus durchsucht habe. Die Unkorrektheit jener Maßnahme sei vom Bundesgerichtshof bestätigt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen