Altenstadt

21.09.2021

Trinkwasser: Das steckt hinter dem erneuten Abkochgebot in Altenstadt

Plus In der Marktgemeinde gilt erneut ein Abkochgebot. Der Verweis auf "aktuelle Unwetterereignisse" irritiert manche. Was der Bürgermeister dazu sagt.

Von Sabrina Karrer

Die Wochen im Sommer haben sie noch gut in Erinnerung. Nun müssen die Menschen in Altenstadt erneut das Wasser aus dem Hahn abkochen, bevor sie es trinken, damit Speisen zubereiten oder sich die Zähne putzen. Wieder ist eine bakterielle Verunreinigung nachgewiesen worden. Mancher ist genervt von der Unannehmlichkeit und fragt irritiert nach dem Hintergrund: Denn in der Mitteilung der Marktgemeinde heißt es, "aktuelle Unwetterereignisse" seien wahrscheinlich die Ursache. In den vergangenen Tagen aber gab es kein Gewitter mit übermäßigem Regen. Bürgermeister Wolfgang Höß räumt auf Nachfrage ein, dass das Wörtchen "aktuelle" missverständlich sei. Doch mit Unwettern hingen die Keime im Leitungswasser wohl tatsächlich zusammen. Er erläutert die Herausforderung, die Altenstadt gerade zu bewältigen hat.

