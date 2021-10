Altenstadt

16:35 Uhr

Unfall auf der A7: Wieder gibt es Probleme mit der Rettungsgasse

Plus Bei Altenstadt stießen am Freitagmittag mehrere Fahrzeuge zusammen, es kam zu Stauungen auf der Autobahn. Kritik gibt es am Verhalten von Fahrern im Stau.

Von Wilhelm Schmid

Gut drei Stunden lang war die A7 am frühen Freitagnachmittag ab 13 Uhr zwischen Altenstadt und Illertissen teilweise blockiert, was einen Stau zurück bis zur Ausfahrt Dettingen verursachte. Auch die Staatsstraße 2031 war durch den Ausweichverkehr überlastet. Auch für die Einsatzkräfte vor Ort fiel das Durchkommen zur Unfallstelle schwer: Erneut gab es Probleme mit der Rettungsgasse.

