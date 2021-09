Bellenberg

vor 19 Min.

Bluttat in Bellenberg: Ein Mann soll eine Frau getötet haben

Passanten war am Dienstag ein größerer Polizeieinsatz in Bellenberg aufgefallen.

Mehreren Passanten war am Dienstagabend ein größerer Polizeieinsatz in Bellenberg aufgefallen. In dem Ort hat sich wohl ein schreckliches Verbrechen ereignet.

Themen folgen