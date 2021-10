Bellenberg

Mann flüchtet in Bellenberg vor Polizisten und wird aggressiv

Ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation löst einen Polizei-Einsatz in Bellenberg aus. Als der Mann die Beamten sieht, rennt er in ein Maisfeld.

Weil sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine konkrete Selbstgefährdung vorlag, sind Beamte der Polizei Illertissen am Dienstagabend nach Bellenberg in die Guido-Oberdorfer-Straße gerufen worden. Als der 65-Jährige die Polizisten erkannte, rannte er in ein angrenzendes Maisfeld. Der 65-Jährige setzte sich körperlich zur Wehr Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte ein Beamter den Flüchtenden stellen. Nachdem er den 65-Jährigen zu Boden gebracht hatte, wurde dieser aggressiv und setzte sich körperlich zur Wehr. Der Mann beendete seinen Widerstand erst, als ihm Handfesseln angelegt wurden. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Der 65-Jährige kam in eine Klinik. (AZ)

