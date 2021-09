Bellenberg

vor 17 Min.

Manuel Fink möchte in Bellenberg "miteinander mehr erreichen"

Manuel Fink an seinem Lieblingsplatz in Bellenberg: am Schlossberg, wo ganz in der Nähe die legendären Waldfeste stattfanden.

Plus Zum zweiten Mal stellen die Freien Wähler Manuel Fink als Bürgermeisterkandidaten auf. Der Verwaltungsexperte will frischen Wind in den Ort bringen.

Von Regina Langhans

Die Flyer sind unterwegs und die Wahlplakate gedruckt: Manuel Fink rüstet sich für den Endspurt im Kampf um den Rathaussessel in Bellenberg. Nach eineinhalb Jahren kommt unerwartet die zweite Chance für den 34-Jährigen. Bei der Kommunalwahl unterlag er Susanne Schewetzky, die inzwischen von ihrem Amt zurückgetreten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen