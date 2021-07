Wegen Sekundenschlaf? Mann fährt in Bellenberg in anderes Auto

Ein Mann ist in Bellenberg in ein geparktes Auto gefahren. War Sekundenschlaf die Ursache?

Sekundenschlaf ist vermutlich die Ursache für einen Unfall in Bellenberg gewesen. Ein 73-Jähriger war dort am frühen Donnerstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, mir seinem Auto auf der Straße Am Sportplatz unterwegs. Er war eigenen Angaben zufolge sehr müde - und rammte ein geparktes Fahrzeug. So entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro.

Der Unfallverursacher hinterließ an dem ramponierten Auto lediglich einen Zettel mit seinem amtlichen Kennzeichen und fuhr danach weiter. Der Eigentümer fand die Nachricht im Laufe des Vormittags und verständigte die Polizei. Über das Kennzeichen konnte der 73-Jährige dann schnell ermittelt werden. Dennoch hätte dieser nach dem Unfall die Polizei verständigen müssen. Auch deshalb wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)