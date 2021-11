Wain

12:41 Uhr

Aufmerksame Nachbarin rettete Bewohner eines brennenden Hauses

In Wain (Landkreis Biberach) ist am Montagabend ein Einfamilienhaus von einem Feuer zerstört worden.

Plus Ein Einfamilienhaus in Wain ist am Montagabend abgebrannt. Drei Menschen konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Eine Nachbarin hatte die Flammen entdeckt.

Von Wilhelm Schmid

Ein älteres Einfamilienhaus an der Oberen Dorfstraße in Wain (Landkreis Biberach) fiel am Montagabend einem Brand zum Opfer. Nach Angaben der Polizei wurde das Haus dadurch unbewohnbar. Im Einsatz waren nur Feuerwehren aus dem Landkreis – dabei hätten die Wehren aus dem benachbarten Illertissen und Dietenheim deutlich schneller vor Ort sein können.

