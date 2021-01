vor 3 Min.

Brandgeruch in Illertissen gibt Rätsel auf

Penetranter Geruch war am Freitagmittag im Gewerbegebiet an der Pionierstraße wahrnehmbar. Die Feuerwehr machte sich auf die Suche nach der Ursache.

Mit großem Aufgebot suchten die Feuerwehren aus Illertissen, Bellenberg, Betlinshausen und Tiefenbach am Neujahrstag ab 12.45 Uhr nach der Ursache eines penetranten Brandgeruches, der sich in der Mittagszeit über dem Gewerbegebiet an der Illertisser Pionierstraße ausgebreitet hatte. Entlang der gesamten Straße waren die Einsatzfahrzeuge aufgereiht.

Feuerwehr sucht nach der Ursache für den Brandgeruch

Die Dächer der umliegenden Betriebe wurden von der Drehleiter aus mit der Wärmebildkamera abgesucht, und mehrere Fahrzeugbesatzungen schwärmten in die Umgebung aus, allerdings war nichts zu finden. Der Geruch war von Betlinshausen bis Au wahrnehmbar, wie Spaziergänger berichteten, aber Rauch und Ähnliches, was auf ein Feuer hingedeutet hätte, war nicht feststellbar. Auch die Brandmeldeanlagen in den Industrieanlagen und Gewerbegebäuden hatten keinen Alarm ausgelöst. So wurde die Suchaktion nach einer knappen Stunde ergebnislos abgebrochen. (wis)

