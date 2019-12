vor 2 Min.

Chor Achorde verlängert die Weihnachtszeit

Beim stimmungsvollen Konzert des Chors Achorde in der Vöhringer Martin-Luther-Kirche reichen die Sitzplätze nicht aus. Weitere Termine stehen an.

Von Roland Furthmair

Mit dem stimmungsvollen und vor allem fröhlichen Konzert „Endlich wieder Weihnachtszeit“ ließ der aus gemischte Chor Achorde mit rund 50 Mitwirkenden die Vöhringer Martin-Luther-Kirche zum Konzertsaal werden. Ihren Ursprung hat die Gruppe im ehemaligen Dekanatsjugendchor Ulm/ Neu-Ulm. Pfarrer Jochen Teufel versprach den Konzertbesuchern in der vollen Kirche in seinem Grußwort „beim nächsten Auftritt von Achorde im Gottesdienst am 16. Februar dann auch Sitzplätze“.

Chor Achorde: drei weitere Konzerte in Wiblingen, Weißenhorn und Burlafingen

Mit weihnachtlichen Melodien, neu interpretierten Klassikern, jamaikanischen Rhythmen, ansteckend fröhlichen Gospels und einem Medley beliebter englischsprachiger Weihnachtssongs verlängerte der Chor musikalisch die schönsten Momente der Weihnachtszeit – begleitend unterstützt von einer Live-Band, die mit Gitarren und Querflöte, mit Klavier, Posaune, Geige und Schlagzeug stets die passenden Töne parat hatten. Von allen Solisten ragte Chorleiterin Carola Bosch beim Weihnachtsklassiker „Stille Nacht - Heilige Nacht“ heraus. Zum Start der regionalen Achorde-Weihnachtstournee ernteten die Mitwirkenden langanhaltenden Applaus der vielen Vöhringer Besucher, die ihrer Begeisterung ohnehin bei oder nach jedem Lied freien Lauf ließen und rhythmisch klatschten.

Weitere Konzerte am Freitag, 3. Januar, 19 Uhr in St. Franziskus in Wiblingen (St. Franziskus), am Samstag, 4. Januar, um 19 Uhr im Claretinerkolleg in Weißenhorn und am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr in St. Konrad in Burlafingen.

