14.10.2020

Die Feuerwehr macht keine Corona-Pause: So hält sie sich fit

Plus Corona erschwert nicht nur die Arbeit, sondern auch das Training der Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm. So halten sich die Einsatzkräfte trotzdem für ihre Arbeit fit.

Von Wilhelm Schmid

Auch und gerade in der „Corona-Zeit“ muss die Feuerwehr einsatzbereit bleiben. In „normalen“ Zeiten werden dazu regelmäßig Übungen durchgeführt, bei denen die gesamte Mannschaft oder auch größere Gruppen gemeinsam trainieren, mit welcher Taktik im Schadensfall vorzugehen ist und wie die Fahrzeuge und Ausrüstungen bedient werden müssen, um schnell und effektiv Hilfe zu leisten. Doch die Pandemie erschwert auch das Training für die Mitglieder.

Übungen in großem Rahmen sind derzeit nicht möglich. Und sie sind seit einigen Monaten auch ausdrücklich von der Kreisbrandinspektion untersagt. Bei einem Infektionsfall bestünde sonst die Gefahr, dass die gesamte Feuerwehr nicht mehr einsatzfähig wäre. Deshalb wird bei vielen Feuerwehren in kleinem Rahmen geübt.

Wie wichtig das ist, haben die vergangenen Wochen gezeigt: Unfälle auf der Autobahn, Brandeinsätze und Hilfe bei schweren Unfällen, wie jüngst in Tiefenbach, müssen die Wehren täglich oft mehrfach leisten. Für diese Belastung fit zu sein, ist deshalb auch in Zeiten der Pandemie unerlässlich. Mehr dazu lesen Sie hier: Unfall bei Tiefenbach: Es war ein illegales Autorennen

Feuerwehrtraining in Corona-Zeiten: So funktioniert es

Illertissens Kommandant Erik Riedel, seine Stellvertreter und die Gruppenführer haben deshalb ein Konzept entworfen, wie sich die Feuerwehrleute auch unter Beachtung der aktuellen Vorgaben fit halten können. Zwei- bis dreimal pro Woche finden Übungen statt, zu denen sich jeweils ein Ausbilder und eine Staffel, also sechs Feuerwehrleute, treffen. Sie arbeiten jeweils an einem Fahrzeug oder mit bestimmten Geräten, die im Einsatz zusammen gehören. Denn nicht nur bei der Brandbekämpfung, sondern vor allem auch im Bereich Technische Hilfeleistung bleibt man den stets wachsenden Aufgaben nur gewachsen, wenn man laufend übt.

Dabei gilt es, zum einen routinierte Tätigkeiten immer wieder zu trainieren, damit sie im Ernstfall „wie im Schlaf“ von der Hand gehen. Zum anderen aber sollten die Feuerwehrleute auch mit der ganzen Vielfalt der technischen Geräte ständig üben. Denn alle sollten im Ernstfall damit umgehen können und einfach ihr Handwerk beherrschen.

Nicht nur die Technik, auch die Kameradschaft ist entscheidend

Hinzu kommt, dass auch darauf geachtet werden muss, dass Kameradschaft und gegenseitiges Vertrauen gefördert werden, denn im Ernstfall kann nur routiniert zusammen gearbeitet werden, wenn sich einer auf den anderen verlassen kann. So melden sich die Feuerwehrleute möglichst häufig zu den „kleinen“ Übungen, und Kommandant Erik Riedel ist mit der Teilnahme durchaus zufrieden. Das Ganze wird über WhatsApp und dann durch Eintrag in Terminlisten organisiert. So ist gesichert, dass bei Einsätzen, die ja wegen Corona nicht ausbleiben, auch effektiv gearbeitet werden kann.

Ein Beispiel dafür ist die Absturzsicherungsgruppe, deren Übung vor Kurzem mehrere Zuschauer anlockte: Die besonders ausgebildete und ausgerüstete Gruppe traf sich abends am großen Kran einer Baustelle, wo aktuell „Auf der Spöck“ eine große Wohnanlage entsteht. Sowohl sicheres Klettern als auch das Abseilen von Personen wurden dabei geübt, um im Einsatzfall fachgerecht und schnell helfen zu können. So darf man in Illertissen und Umgebung, aber sicherlich auch im Bereich anderer Feuerwehren, auch weiterhin ruhig schlafen, denn die Feuerwehren tun alles, um auch in Pandemiezeiten einsatzfähig und auf dem Laufenden zu bleiben. (mit rjk)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen