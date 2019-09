vor 23 Min.

Drei Autos prallen in Babenhausen ineinander

Ein Unfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Mittwoch in Babenhausen ereignet.

An der Ulmer Straße hat es am Mittwoch gekracht. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Drei Autos sind am Mittwochnachmittag in einen Unfall in Babenhausen verwickelt gewesen. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf insgesamt mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 38-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr mit ihrem Audi vom Allmannshornweg nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Wegen der Ampel an einer nahe gelegenen Kreuzung hatte sich jedoch ein Stau in der Ulmer Straße gebildet. Die 38-Jährige nutzte eine Lücke zwischen den wartenden Fahrzeugen und fuhr nach links in die Straße ein. Dabei übersah die Frau allerdings einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW, in dem ein 56-Jähriger saß. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer eine Kollision mit dem Audi nicht mehr verhindern. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links geschleudert und prallte dort gegen die linke Fahrzeugseite eines weiteren Audis. Dessen 45-jähriger Insasse erlitt leichte Verletzungen.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr Babenhausen aus. (az)

Lesen Sie außerdem: Sexualdelikte gegen Frauen: Bekannter bezeichnet Ali A. als "schwierige Person"

Themen folgen