Erneuter Enkeltrick: Betrüger rufen Senioren in Vöhringen und Altenstadt an

Die Polizei hat zuletzt mehrere Fälle registriert. Doch nicht überall hatten die Betrüger Glück.

Betrüger versuchen derzeit offenbar wieder häufiger, Menschen aus der Region am Telefon Geld abzuknöpfen. Die Polizei Illertissen hat zuletzt mehrere Fälle registriert. Wie berichtet, fiel ein Rentner aus Vöhringen in der vergangenen Woche auf den sogenannten „Enkeltrick“ herein – und verlor auf diese Weise 15000 Euro. Am Dienstag kam es zu zwei Betrugsversuchen in Vöhringen und Altenstadt, die jedoch scheiterten.

Enkeltrick: Mann übergibt Unbekannten 15000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, erhielt eine 78-jährige Frau aus Vöhringen am Dienstagnachmittag einen Anruf: Eine angebliche Mitarbeiterin der Beratungshilfe am Amtsgericht Berlin-Mitte meldete sich. Die Anruferin gaukelte der Seniorin vor, dass deren Telefonanschluss zu Werbezwecken missbraucht worden sei, weshalb die dafür verantwortliche Firma nun eine erhebliche Geldstrafe zu zahlen hätte. Der Betrag dieser Geldstrafe stünde jetzt der Seniorin zu – allerdings müsse sie für „Schreib- und Klagekosten“ 3750 Euro vorschießen. Die Rentnerin ließ sich von der unbekannten Anruferin nicht überrumpeln und sagte, sie werde diese Angelegenheit zunächst mit Verwandten besprechen. Daraufhin beendete die Anruferin das Telefonat kommentarlos. Ein finanzieller Schaden ist der Seniorin dank ihres umsichtigen Verhaltens nicht entstanden.

Seniorin hakt nach, Anrufer gibt auf

In dem zweiten Fall in Altenstadt erhielt eine 87-Jährige am Dienstagnachmittag den Anruf eines jungen Mannes. Er gab sich als ihr Enkel aus und bat um dringende finanzielle Unterstützung wegen einer angeblichen Notlage. Die aufmerksame Seniorin bemerkte Ungereimtheiten bei den Ausführungen des Anrufers und hinterfragte dessen Schilderungen kritisch. Hiervon ließ sich der Unbekannte offenbar beeindrucken: Er beendete das Telefonat ohne konkrete Geldforderungen. Auch diese Seniorin hat nun keinen finanziellen Schaden zu beklagen, so die Polizei.

