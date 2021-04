Geparktes Auto in Illertissen touchiert: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter beschädigt ein geparktes Auto in Illertissen und flüchtet. Die Polizei hat bislang keine Information über den mutmaßlichen Verursacher.

Eine bisher unbekannte Person hat ein geparktes Auto in Illertissen angefahren. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag, 12. April, im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Hauptstraße. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Audi A3.

Auto wurde vermutlich beim Rangieren angefahren



Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher das Auto vermutlich beim Rangieren. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

