Autofahrerin weicht in Illertissen anderem Auto aus und rammt Bordstein

Bei einem Ausweichmanöver wird in Illertissen das Auto einer Frau beschädigt. Der andere Fahrer flüchtet. Die Polizei sucht zwei mögliche Zeuginnen.

Im Falle einer Unfallflucht bittet die Polizeiinspektion Illertissen um Hinweise von Zeugen. Eine Autofahrerin musste einem anderen Wagen ausweichen, wodurch ihr eigener Pkw beschädigt wurde.



Dem Polizeibericht zufolge befuhr eine 27 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 16.25 Uhr mit ihrem Audi den Tiefenbacher Weg in Illertissen in Richtung Flugplatz. Auf der Brücke über die Autobahn kam ihr ein weißer BMW entgegen, der ziemlich mittig fuhr. Da die Straße an dieser Stelle sehr eng ist, musste die Frau nach rechts ausweichen. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto den Randstein.

Zwei Spaziergängerinnen dürften die Unfall in Illertissen beobachtet haben

Obwohl die Frau nach Angaben der Polizei durch Hupen auf sich aufmerksam machte, fuhr der BMW einfach weiter. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Den Unfall dürften zwei Frauen beobachtet haben, die zu dieser Zeit als Fußgänger unterwegs waren. Da die Spaziergängerinnen Hinweise auf den BMW geben könnten, werden sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 in Verbindung zu setzen. (AZ)

