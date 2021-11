Autos stoßen in Illertissen zusammen: Zwei Verletzte, eine kaputte Ampel

Zwei Autofahrer sind am Samstag durch einen Unfall in Illertissen verletzt worden. Ihre Fahrzeuge prallten ineinander, eines schleuderte gegen eine Ampel.

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Samstagvormittag in Illertissen gekommen. Zwei Autos sind gegen 10.30 Uhr an der Einmündung der Auer Straße in die Nordtangente zusammengestoßen, unmittelbar vor der R-Pharm-Werkseinfahrt. Laut Polizei missachtete die 24-jährige Fahrerin eines VW-Fox, die von Osten kommend nach links in die Auer Straße abbiegen wollte, die Vorfahrt eines entgegenkommenden und geradeaus fahrenden 56-jährigen Mercedesfahrers. Beim Zusammenstoß wurde der Fox um die eigene Achse gedreht, während der Mercedes die daneben stehende Fußgängerampel rammte.

Unfall in Illertissen: Ampel muss repariert werden

Die Fox-Fahrerin erlitt ein schweres Schleudertrauma. Der Rettungsdienst brachte sie nach der notärztlichen Erstversorgung ins Ulmer Bundeswehrkrankenhaus. Der Mercedesfahrer kam mit einem leichten Schleudertrauma ins Klinikum Memmingen. Ersthelfer hatten sich in vorbildlicher Weise um die Verletzten, das Absetzen eines Notrufes und die Warnung vorbeikommender Verkehrsteilnehmer gekümmert. Die Feuerwehren Au und Illertissen sicherten die Unfallstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

An der Ampel waren die rote und die gelbe Lampe zu Boden gefallen; die grüne hing noch an einem Kabel. Um jede Gefahr auszuschließen, wurde sie von der Drehleiter aus abgeklemmt. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf je 10.000 Euro. Hinzu kommt die reparaturbedürftige Ampel, sodass der Gesamtschaden mit rund 25.000 Euro angegeben wird.