Illertissen

vor 41 Min.

Diebstähle in Illertissen: Ein Liebespaar als Diebespaar

Wegen mehrerer Diebstähle wurde am Amtsgericht in Neu-Ulm verhandelt.

Plus Prozess in Neu-Ulm: Ein Paar war mehrfach in Illertissen auf Diebestour - und stellte sich nicht immer geschickt an. Die Frau (25) ist der Richterin schon gut bekannt.

Von Maximilian Sonntag

Mit Handschellen wird die 25-jährige Angeklagte von zwei Justizvollzugsbeamten in den Sitzungssaal 03 am Amtsgericht Neu-Ulm gebracht. Dort wartet bereits ihr Verlobter auf sie, der ebenfalls angeklagt ist. Sie werfen sich Handküsse zu. Nur der Pflichtverteidiger der Frau sitzt zwischen ihnen. Es geht um mehrere Fälle von Diebstahl, mal allein begangen, mal zu zweit. Das Problem: Beide Angeklagte sind bereits mehrfach vorbestraft.

