Illertissen

vor 31 Min.

Hotelzimmer vom Fließband: So geht es der Illertisser Firma WMM

Plus Vor gut einem Jahr ist in Illertissen die Fertigung von komplett ausgestatteten Hotelzimmern gestartet. Was WMM-Geschäftsführer Tobias Waltl jetzt vorhat.

Von Rebekka Jakob

Ein Hotelzimmer aus der Fabrik - funktioniert das überhaupt und möchte dort wirklich jemand wohnen? Vor einem Jahr ist die Firma WMM Modulbau mit dieser Idee in Illertissen gestartet. Bereits jetzt hegt Inhaber Tobias Waltl konkrete Expansionspläne. Nicht nur Hotelzimmer sollen künftig hier gebaut werden.

Themen folgen