Illertissen

vor 24 Min.

Prozess: Nachbarschaftsstreit in Illertissen eskaliert

Plus Hat ein Mann aus Illertissen seinen Nachbarn beleidigt, bedroht und sogar verletzt? Wegen all diesen Vergehen musste sich der 54-Jährige vor Gericht verantworten.

Von Maximilian Sonntag

Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung: All diese Delikte wurden einem 54-jährigen Mann am Dienstag vor dem Amtsgericht Neu-Ulm zur Last gelegt. Im Juli 2020 soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und seinen Nachbarn in Illertissen gekommen sein. Die aus diesem Grund herbeigerufenen Beamten beschimpfte er dann aufs Übelste. Wieso er am Ende nicht für alle Taten verurteilt wurde.

