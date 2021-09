Wie Illertissen vor zehn Jahren das Kennzeichen ILL zurückholte

Plus Dass heute Autos mit den Kennzeichen NU und ILL gleichermaßen auf den Straßen im Kreis Neu-Ulm unterwegs sind, liegt an einer denkwürdigen Stadtratssitzung. Ein Rückblick.

„Wir sind Illertisser, wir bleiben Illertisser, wir wollen unser Kennzeichen wieder haben.“ So sagte es Jürgen Eisen, damals Vorsitzender der CSU-Fraktion im Illertisser Stadtrat. Heute ist Eisen Bürgermeister der Stadt - und das ILL-Kennzeichen längst wieder ganz selbstverständlich im Straßenverkehr angekommen. Genau zehn Jahre ist es her, dass der Stadtrat beschloss, dass das Autokennzeichen des früheren Landkreises Illertissen wieder eingeführt werden soll. Nicht alle waren damals dafür.