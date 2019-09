17:40 Uhr

Im Landkreis gibt es angewandten Klimaschutz statt Streik

Schüler, Lehrer und Schulamt ergreifen gemeinsame Initiative für den Klimaschutz: Diese Aktionen sind am Freitag geplant.

Von Andreas Brücken

Nicht erst seit Greta Thunberg als Umweltaktivistin durch ihren Schulstreik auf den Klimawandel aufmerksam gemacht hat, ist dieses Thema in aller Munde. Auch hierzulande folgen regelmäßig Schüler ihren Vorbild und bleiben dem Unterricht unter dem Motto „Fridays for Future“ fern.

Um nicht als Schulschwänzer Ärger zu bekommen, sollten Schüler bei der Schulleitung eine Befreiung für den Unterricht einholen, erklärt Schulrätin Elisabeth Holand. Dann würde individuell entschieden, ob die Schüler „streiken“ dürften.

Grund- und Mittelschüler "streiken" gemeinsam mit ihren Lehrern

Ganz ohne Schwierigkeit und mit Zustimmung der Pädagogen werden am kommenden Freitag Grund- und Mittelschüler unter dem Titel „Unsre Welt – die Zukunft bist du“ für den Klimaschutz die Schulbücher geschlossen lassen: „Aufgrund der Nachfragen von Schülern und Lehrkräften gründete sich diese Projektgruppe“, erklärt die Schulrätin. Die Beteiligten sollen sich dabei aktiv, nachhaltig und produktiv für Klima- und Umweltschutz einsetzen. Rund 80 Prozent der Grund- und Mittelschulen im Landkreis wollen sich mit Aktionen daran beteiligen. So ergreifen in Illertissen die Achtklässler der Erhard-Vöhlin-Mittelschule das Wort für die Erde. Klassenleiterin Jasmin Böttger verrät schon soviel: „Was würde die Erde posten, wenn sie ein Instagram-Profil hätte?“ Die jungen Leute sollen sich mit dem Projekt als Partner der Erde verstehen, erklärt Böttger. An der Bischof-Ulrich-Grundschule stellt jede Jahrgangsstufe vor, womit die Schüler selbst Klimaschutz betreiben können.

Bucher Schüler greifen im Obenhausener Ried zum Rechen

Die Schüler der Mittelschule in Buch gehen ins Moor um das Mähgut von Streuwiesen zu rechen und entfernen. Die Schüler arbeiten im Obenhausener Ried, eines der letzten „leidlich gut erhaltenen Niedermoore im Landkreis“, wie der Landesbund für Vogelschutz schreibt. Ergänzt wird die Aktion durch einen Vortrag über die ökologischen Hintergründe und Ziele.

Die Buben und Mädchen der Grundschule Weißenhorn verlegen den Unterricht in den Wald, um die Natur bewusst zu erleben. Als kulinarische Lektion erhalten die Schüler im Anschluss eine Gemüsesuppe aus den schuleigenen Garten. An der Grundschule Nord in Weißenhorn wird ein Tauschregal eingeweiht, auf dem Bücher und Spiele ihren Besitzer unkompliziert wechseln können. Die Schüler in Nersingen und Oberfahlheim werden den Müll rund um das Schulhaus einsammeln und einen Elternbrief mit dem Titel „Ohne Auto zur Schule“ verfassen. An der Grundschule in Gerlenhofen werden die Kinder auf einen Acker gehen um Kartoffel zu klauben.

Die Seminarrektorin Petra Lindner sieht das Projekt nicht als Schulstreik sondern vielmehr als eine konsequente Umsetzung des Lehrplanes, nachdem Schüler verantwortungsbewusst an Entscheidungen teilhaben sollen. Doch der Aktionstag soll kein einmaliges Ereignis bleiben, wie Schulrätin Elisabeth Holand betont: „Das ist der Anfang eines Weges, den Pädagogen, Schüler und die Institution Schule insgesamt nun bewusst beschreiten werden.“

