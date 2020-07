vor 1 Min.

Junge Frau schlägt Kontrahentin mit der Faust gegen den Kopf

In Vöhringen hat eine junge Frau eine andere beleidigt und leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein klärendes Gespräch zwischen einer 21- und einer 20-Jährigen entwickelt sich auf dem Gelände einer Tankstelle in Vöhringen zu einem handfesten Streit.

Aus einem klärenden Gespräch zwischen zwei jungen Frauen wurde ein handfester Streit: Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizei Illertissen nach einer Auseinandersetzung zwischen einer 21- und einer 20-Jährigen in Vöhringen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Die 21-Jährige sprüht der anderen auch Pfefferspray ins Gesicht

Wie die Polizei mitteilt, sollte am Sonntagabend auf dem Gelände einer Tankstelle an der Autobahnausfahrt eine Aussprache zwischen den jungen Frauen stattfinden. Die Hintergründe dafür sind derzeit nicht bekannt. Doch die Frauen gerieten in Streit, im weiteren Verlauf schlug die 21-Jährige ihrer Kontrahentin zweimal mit der Faust gegen den Kopf. Im Anschluss holte die Ältere ein Pfefferspray aus ihrer Hosentasche und sprühte es der anderen Frau ins Gesicht. Außerdem beleidigte sie die 20-Jährige.

Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus versorgt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/9651-0. (az)

