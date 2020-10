09:00 Uhr

"Junge Künstler-Stars von morgen": Arien zum Finale der Konzertreihe

Plus Zum Abschluss des Festivals "Junge Künstler-Stars von morgen" in Illertissen servieren junge Sänger gern gehörte Ohrwürmer aus dem Musiktheater.

Von Regina Langhans

Ziemlich dramatisch ist Sonntagabend die siebte Auflage des Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ der Freunde von Kultur im Schloss in Illertissen zu Ende gegangen. Denn mit viel Drama und Pathos haben die Mitglieder des Opernstudios der Staatsoper München ihre verkörperten Charaktere lieben oder hassen lassen. Das Publikum konnte den Abend in der Kollegsaula genießen und die Veranstalter sich nochmals über das im Rahmen der Abstandsregeln volle Haus freuen.

Ungewollt dramatisch hingegen ist die Entwicklung beim Corona-Infektionsgeschehen: Mit Blick auf die künftig radikal eingeschränkten Besucherzahlen zeigte sich Vorsitzender Fritz Unglert froh, gerade noch planmäßig die Konzertreihe beenden zu können. Bei der Begrüßung seines Publikums war dies herauszuhören: „Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Kultur, die sich jetzt wieder beschränken muss. Wir sind glücklich, dass alle acht Veranstaltungen zustande gekommen sind, wobei es bei fünf Terminen Programmverschiebungen gab.“

Festival in Illertissen: Personelle Änderungen in der Besetzung

Personelle Änderungen in der Besetzung, aber nicht im Programm oder wegen Corona, kündigte auch Tobias Truniger, künstlerischer Leiter des Opernstudios, an. Kurzweilig führte er in die Besonderheiten des Musiktheaters ein, wo starke Emotionen in wunderschönen Gesangsformationen ihren Ausdruck finden. Sieben Künstler holten diese Kunstwelt auf die Illertissser Bühne, wo sie voller Hingabe und Leidenschaft agierten, sich verausgabten, als gäbe es nichts Wichtigeres auf dieser Welt. Die zügigen Wechsel der dargestellten Charaktere wussten die Pianisten Ewa Danilewska aus Polen und Michael Pandya aus England am Flügel souverän zu begleiten.

Mozart im Repertoire zu haben sei „ein Muss“ in der Szene, erfuhren die Zuhörer gleich zu Beginn. So eröffnete die hellrot gekleidete Mezzosopranistin Yajie Zhang bei gezähmter Leidenschaft in der Stimme und theatralisch anmutend mit ihrem Solo „Parto, parto“ aus „La clemenza di Tito“ den Abend. Gefolgt vom Duett „Come ti piace imponi“ mit der dunkel gekleideten neuseeländischen Sopranistin Eliza Boom. Das Intrigenspiel entwickelte sich für die Zuhörer zu einem spannenden Stimmenfest. Auch ein Ausschnitt aus der Zauberflöte war geboten: Tenor Andres Agudelo aus Kolumbien legte bei „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ die ganze Verliebtheit eines Mannes in seine Stimme.

Zum glänzenden Abschluss die "Fledermaus" von Strauss

Im schon äußerlich gegensätzlichen Erscheinungsbild traten sich der großgewachsene englische Tenor Andrew Hamilton und der zierliche Andres Agudelo bei „Au fond du temple“ aus George Bizets Perlenfischern (Les pêcheurs de perles) im großartigen Duo gegenüber. Oder Gaetano Donizettis Oper „Don Pasquale“, woraus in mehreren Gesangsvorträgen über die inszenierte Maskerade zu hören war, bis zum Happy End der Liebenden. Diese trugen die Sopranistin Juliana Zara aus den USA und der englische Baritonsänger Theodore Platt im Duett „Pronta io son“ ergreifend vor. Bei Arien aus Charles Gounods „Faust“ brillierten erneut Andrew Hamilton und Yajie Zhang.

Den glänzenden Abschluss fand der Opernabend mit beliebten Partien aus „Die Fledermaus“ von Johann Strauss: Angefangen beim keck akzentuierten „Mein Herr Marquis“ mit Juliana Zara bis zu dem von allen Künstlern farbig und bewegt in Szene gesetzten „Brüderlein und Schwesterlein.“

Es war ein gelungener Festivalausklang, mit Riesenapplaus, bei dem die jungen Künstler nicht mit Zugaben aus dem gebotenen Repertoire geizten. Die sich im Raum ausbreitende Heiterkeit hätte es eigentlich verlangt, dass zum Schluss alle aufstehen und die Ohrwürmer mitsingen. Das war aber Corona geschuldet nicht der Fall. Auch die Künstler auf der Bühne hielten sich mit einem Impuls zurück. Dafür hatten sie aber an Leidenschaft und künstlerischem Ehrgeiz auf der Bühne alles gegeben. Das kam absolut rüber.

Mehr dazu lesen Sie hier: