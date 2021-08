Rock im Greuth: Fünf Bands betreten für den guten Zweck die Bühne

Plus In Kirchhaslach wird es demnächst laut: Die Band MaßVoll veranstaltet Rock im Greuth. Das Mini-Festival soll nicht nur die Besucher unterhalten - sondern auch Gutes bewirken.

Ein Rockkonzert mit festen Sitzplätzen? Vor ein paar Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Auch Andreas Remmele ist gespannt, wie eine solche Veranstaltung ankommt: "Wir lassen uns mal überraschen", sagt er am Telefon und lacht. Mit seiner Cover-Band MaßVoll aus Niederrieden organisiert er Rock im Greuth - ein Festival, das im August in Kirchhaslach steigen wird. Fünf Bands aus der Region treten auf und rocken mit den Besuchern für den guten Zweck.