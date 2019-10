10:00 Uhr

Kneipenbesucher beißt anderen in die Wange

Nach zwei Körperverletzungen in zwei Lokalen in Illertissen und Bellenberg ermittelt die Polizei. Hier ein Überblick.

In zwei Lokalen in Illertissen und Bellenberg sind in der Nacht zum Samstag Gäste verletzt worden. Einer von einem Schlag, einer durch einen Biss.

Bellenberg: In der Nacht zum Samstag wurde in einer Kneipe in der Memminger Straße in Bellenberg gegen 1.45 Uhr ein 21-jähriger in die Wange gebissen. Der Angreifer war ein 22-Jähriger. Sein Opfer wurde leicht verletzt.

Ärger in Kneipe in Illertissen: Mann schlägt anderen ins Gesicht

Illertissen: Gegen 2.30 Uhr kam es dann in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Illertissen ebenfalls zu einer Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 51-jähriger Gast schlug einem 32-Jährigen ins Gesicht. Jener wurde dadurch leicht verletzt.

In beiden Fällen war Alkohol im Spiel. Die Täter erhalten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung. (az)

