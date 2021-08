200.000 Corona-Impfungen im Kreis Neu-Ulm: Bei der Quote ist noch Luft nach oben

Im Kreis Neu-Ulm ist die Marke von 200.000 Impfungen überschritten worden. Bürger können sich inzwischen das Impfzentrum aussuchen. Der Impfbus ist weiterhin unterwegs.

Die Mitteilung lässt sich durchaus als Erfolgsmeldung bezeichnen: Mehr als 200.000 Corona-Impfungen sind bislang im Landkreis Neu-Ulm erfolgt. Am Samstag, 14. August, ist diese Marke nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm überschritten worden. Bis dahin wurden insgesamt exakt 200.138 Impfdosen im Landkreis verabreicht. Davon entfallen 103.276 auf Erstimpfungen und 96.862 auf Zweitimpfungen. Zum Vergleich: Die Einwohnerzahl liegt bei rund 176.000. Mit Sonderaktionen versucht der Landkreis, noch mehr Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, sich gegen Covid-19 immunisieren zu lassen.

Dr. Peter Czermak, Ärztlicher Leiter der Impfzentren, sagt: "Wir freuen uns, dass sich mittlerweile mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger zu einer Impfung entschlossen haben." Die Impfung sei nach wie vor ein bedeutendes und wirksames Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie – auch gerade mit Blick auf die Delta-Variante. Erfreulich sei auch, so schreibt das Landratsamt in seiner Mitteilung, dass es bis jetzt zu keinen größeren Zwischenfällen in den Impfzentren gekommen sei. In einigen Fällen sei es zu Kreislaufschwierigkeiten gekommen, was aber auch oftmals der Aufregung geschuldet gewesen sei.

Der Impfbus macht an unterschiedlichen Orten im Landkreis Neu-Ulm Halt

Das Landratsamt betont aber auch: "Mit einer Impfquote von 58,7 Prozent bei den Erstimpfungen sowie 55,1 Prozent bei den Zweitimpfungen (Stand Dienstag) gibt es noch Luft nach oben." Deshalb hat der Landkreis Neu-Ulm auch Sonderaktionen organisiert, um ein niederschwelliges Angebot bieten zu können. Mit dem Impfbus von Huber Health Care, dem Betreiber zweier Impfzentren im Landkreis, macht die mobile Impfstation an unterschiedlichen Orten Halt. Dort können sich Personen ohne Termin und Registrierung die Spritze geben lassen. Zum Einsatz kommen laut Mitteilung die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson.

Der Impfbus ist an folgenden Tagen im Einsatz:

Mittwoch, 18. August, Heiner-Metzger-Platz, Neu-Ulm , 13 – 16 Uhr

, 13 – 16 Uhr Donnerstag, 19. August, Hettstedter Platz, Vöhringen , 10 – 14 Uhr

, 10 – 14 Uhr Freitag, 20. August, Hotel-Restaurant Hirsch, Dorfstraße 4, Neu-Ulm / Finningen , 11 – 14 Uhr (nach der Impfung werden die Impflinge kulinarisch und mit Getränken versorgt)

/ , 11 – 14 Uhr (nach der werden die Impflinge kulinarisch und mit Getränken versorgt) Freitag, 20. August, Opti Wohnwelt, Borsigstraße 15, Neu-Ulm , 15 – 18 Uhr

, 15 – 18 Uhr Samstag, 21. August, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, Senden, 10 – 14 Uhr

Inhofer, 50, Senden, 10 – 14 Uhr Sonntag, 22. August, Kloster Roggenburg (Kirchplatz beim Klostergasthof/Bildungszentrum), Klosterstraße 5, Roggenburg , 11 – 15 Uhr

Weitere Informationen zum Impfen stehen im Internet unter https://landkreis.neu-ulm.de/de/allgemeine-informationen-zum-impfen.html. Das Landratsamt weist ergänzend darauf hin, dass Impfungen ab zwölf Jahren möglich sind. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat inzwischen eine allgemeine Empfehlung für die Impfung von Kindern ab 12 Jahren ausgesprochen. Voraussetzung für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Vorab erfolgt ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfbuch sollten nicht vergessen werden.

Bürgerinnen und Bürger können sich die Impfzentren aussuchen

Ebenfalls ohne Termin und vorherige Registrierung sind Impfungen in den Impfzentren des Landkreises Neu-Ulm möglich. Auch die Wohnortbindung ist inzwischen aufgehoben. Das heißt: Bürgerinnen und Bürger können sich das Impfzentrum aussuchen. Impfungen finden im Moment ausschließlich zu folgenden Öffnungszeiten statt: