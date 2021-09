Corona: So hoch ist die Impfquote im Landkreis Neu-Ulm jetzt

Plus Das Landratsamt hat aktuelle Zahlen zum Thema Impfungen veröffentlicht. Der Landkreis setzt weiter auf Sondertermine in der Region.

Das Impfbus-Angebot des Landkreises Neu-Ulm kommt offenbar an: Diesen Freitag machte das Mobil bereits zum zweiten Mal Halt in Illertissen, auch vor dem Konzert von "Live im Sperrbezirk" konnte man sich seine Impfdosis abholen. Wie aber sieht es mit der aktuellen Impfquote im Landkreis aus? Dazu hat das Landratsamt jetzt Zahlen veröffentlicht.