14:00 Uhr

Lastwagen drängt Auto von der Straße

Weil ein Lastwagen bei Illertissen zu weit links gefahren ist, musste ein Autofahrer ausweichen. Das hatte Folgen.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der Staatsstraße 2018 bei Illertissen ereignet. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Autofahrer wollte bei Dornweiler überholen

Wie die Polizei mitteilt, war ein 45-jähriger Autofahrer in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte kurz vor der Abfahrt Dornweiler einen Autokran überholen. Während des Überholvorgangs geriet der Lastwagen immer weiter auf die linke Fahrspur, so dass der Mann am Steuer des Autos die Fahrbahnbegrenzung überfuhr - und mit dem linken Außenspiegel einen Leitpfosten touchierte. So entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Lastwagenfahrer hat wohl nichts mitbekommen

Der 45-Jährige setzte seine Fahrt fort und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Der Mann geht davon aus, dass der Autokranfahrer von dem Unfall gar nichts mitbekommen hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/96510 entgegen. (az)

Weitere Nachrichten aus Illertissen und der Umgebung:

Themen Folgen