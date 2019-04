Lastwagen schert aus: Unfall auf der Autobahn bei Vöhringen

Unbekannte bieten Außenreinigungen über ein Faltblatt an. Die angebliche Firma aus Günzburg gibt es nicht. Die Kriminalpolizei rät: Finger weg!

Vöhringen

Ein ganzer Laden wird in Vöhringen verkauft

Ein türkischer Supermarkt in Vöhringen soll den Besitzer wechseln. Noch ist er in Betrieb und ein neuer Käufer nicht in Sicht.