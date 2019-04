vor 49 Min.

Motorradfahrer überholt wartende Autos: Unfall

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag durch einem Unfall in Illertissen schwer verletzt worden:

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer kollidiert in der Memminger Straße mit einem Auto. Der Mann wird schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag durch einem Unfall in Illertissen schwer verletzt worden: Wie die Polizei meldet, fuhr der 58-Jährige mit seinem Motorrad auf der Memminger Straße links an einer wartenden Fahrzeugkolonne vorbei. Andere Verkehrsteilnehmer ließen aber zu diesem Zeitpunkt einen 20-jährigen Autofahrer aus der Anton-Kanz-Straße in die Memminer Straße einfahren. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und kollidierte frontal mit dem Wagen.

Motorradfahrer wird in Krankenhaus gebracht

Der 58-Jährige wurde bei dem daraus resultierenden Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro. (az)

