Nersingen/Berlin

vor 2 Min.

GNTM 2021: Positiver Corona-Test wirbelt Finalpläne durcheinander

Plus Weil eine Kandidatin positiv auf Corona getestet wurde, läuft das GNTM-Finale heuer anders als gewohnt ab. Ana aus Nersingen und ihre bereits ausgeschiedenen Mitstreiterinnen müssen am Donnerstag zu Hause bleiben.

Von Maximilian Sonntag

Jetzt ist es endlich soweit und das Warten hat ein Ende - am Donnerstagabend heißt es nämlich: " Germanys Next Topmodel 2021 ist ..." Im großen GNTM-Finale kämpfen Soulin, Dascha, Romina und Alex um die Krone in Heidi Klums Kultmodelshow. Wie im vergangenen Jahr findet das Finale wieder ohne Zuschauer statt. Allerdings gibt es noch eine markante Veränderung zu den Vorjahren und diese hat - wie soll es auch anders sein - wieder mit dem Coronavirus zu tun. Das sagt die neuntplatzierte Ana aus Nersingen zum geänderten Finale und wen sie als Siegerin sieht.

