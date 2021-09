Nersingen

vor 26 Min.

Warum Wahlhelfer bei der Bundestagswahl 2021 die echten "Kanzlermacher“ sind

Im Wahllokal im Leibier Kindergarten haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer am Sonntag fleißig ausgezählt. Alle acht Personen erfüllen die 3G-Regel und sind negativ getestet.

Plus Ohne sie könnten keine Abstimmungen stattfinden: Wahlhelfer. Reporter Maximilian Sonntag war Teil des Teams in Nersingen. So hat er seinen Einsatz erlebt.

Von Maximilian Sonntag

Es ist 12.45 Uhr. Übergabezeit im Wahllokal im Kindergarten in Leibi, einem Gemeindeteil von Nersingen. Momentan steht eine Frau vor zwei Holztischen, um ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis vorzuzeigen. Voraussetzung, um in der kleinen Turnhalle des Kindergartens die zwei Kreuzchen auf dem Stimmzettel zu setzen. Als sie aus der Wahlkabine kommt und diesen in die weiß-graue Wahlurne wirft, frage ich mich unweigerlich, welcher Partei sie wohl ihre Stimme gegeben hat. Erfahren werde ich das nie. Zusammen mit zwei Wahlhelfern und fünf Wahlhelferinnen durfte ich nach Schließung der Wahllokale dann aber die Stimmen auszählen. Ein seltenes und spannendes Erlebnis.

