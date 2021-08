Ehrenamtliches Engagement macht Erwin Reiter aus Oberroth glücklich

Plus Erwin Reiter aus Oberroth hat sich nicht nur als Bürgermeister für die Gemeinschaft engagiert. Was den Träger der Bundesverdienstmedaille geprägt hat.

Aus eigener Erfahrung weiß Erwin Reiter: „Ehrenamt muss Freude bereiten und glücklich machen. Dann empfindet man es als Bereicherung.“ Dass Freiwilligenarbeit aber auch die persönliche Entwicklung fördert und Zufriedenheit gibt, hat der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Oberroth im Laufe der Jahre ebenfalls festgestellt. Nicht nur als Gemeinderat und Rathauschef hat er sich jahrelang für die Gemeinschaft engagiert. Als Gründungsvorsitzender leitet er seit mehr als 25 Jahren den Verein für Gartenbau und Landespflege. Vor Kurzem ist er im Landratsamt Neu-Ulm mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet worden. In einem Porträt stellen wir den Geehrten ausführlicher vor.