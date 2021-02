vor 60 Min.

Öl läuft aus Diesellok: Bahnstrecke Ulm - Memmingen gesperrt

Bei Illertissen verliert eine Diesellokomotive Öl. Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Memmingen musste deswegen gesperrt werden.

Zwischen Ulm und Memmingen benötigen Zugreisende Geduld: Am Samstagmittag wurde die Bahnstecke gesperrt. Der Grund dafür ist ein Intercity mit zwei Diesellokomotiven, der am nördlichen Rand von Illertissen nahe der Siemensstraße zum Stehen gekommen ist. Eine der Loks verliert eine große Menge Getriebeöl, von dem rund 500 Liter an Bord sind.

Der Zug befand sich mit 50 Personen auf dem Weg von Oberstdorf nach Dortmund. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Voraussichtlich wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (AZ)

Themen folgen