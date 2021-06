Spieler des FV Illertissen sind nach der Finalniederlage untröstlich

Plus Beim FV Illertissen ist die Wut über die Unsportlichkeiten beim Elferdrama gegen Türkgücü München noch nicht verraucht.

Auch einen Tag danach hatten sich beim FV Illertissen der Ärger und die Wut über die Begleitumstände der Niederlage im Finale des Totopokals gegen Türkgücü München nicht gelegt. Der Gipfel der Unsportlichkeiten war die Detonation eines gewaltigen Böllers, während Fabio Maiolo im Elfmeterschießen anlief. Hätte er diesen Matchball verwandelt, Illertissen wäre bayerischer Pokalsieger gewesen und hätte sich für den DFB-Pokal qualifiziert. So aber geriet Maiolo aus der Fassung, er brachte nur eine Art von Rückgabe zustande und am Ende setzte sich Türkgücü München im Elfmeterschießen mit 8:7 durch.