16:25 Uhr

Raser fährt mit 100 Sachen durch Ulm

Ein Mann drückte am Freitagmorgen auf der B10 in Richtung Dornstadt aufs Gaspedal. Das wird teuer

Viel zu schnell waren sieben Fahrer am frühen Freitagmorgen in Ulm unterwegs. Die Polizei kontrollierte ab kurz vor 3 Uhr bis 4.30 Uhr den Verkehr auf der B10. Für Fahrzeuge, die in Richtung Dornstadt unterwegs sind, gilt hier eine Grenze von höchstens 50 Stundenkilometern. In dieser Zeit waren sieben Fahrer weit schneller unterwegs. Alle sehen Bußgeldern, Punkten und Fahrverboten entgegen. Der Schnellste, ein 57-Jähriger aus dem Kreis Neu-Ulm, hatte rund 100 Sachen auf dem Tacho. Er wird mindesten 280 Euro bezahlen müssen. (az)

