Roggenburg

11:30 Uhr

Roggenburg erhöht die Steuern für Hundebesitzer und Grundstückseigentümer

Plus Der Roggenburger Gemeinderat stimmt einer Erhöhung der Hundesteuer und der Grundsteuer B zu. Der Bürgermeister nennt größeren Aufwand als Begründung.

Von Jens Noll

Hundebesitzer und Eigentümer von Privatgrundstücken müssen sich in Roggenburg auf höhere Ausgaben einstellen. Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung für eine Erhöhung der Hundesteuer und der Grundsteuer B ausgesprochen. Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bleibt unverändert. Einig war sich das Gremium auch darin, in Corona-Zeiten nicht an der Steuerschraube für Gewerbetreibende zu drehen. Hier ein Überblick, was auf diejenigen zukommt, die von 1. Januar 2022 an mehr zahlen müssen.

