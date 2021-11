Trauer um Helmut Mangold, den früheren Vorsitzenden des Diözesanrats

Der frühere Vorsitzende des Diözesanrats, Helmut Mangold, ist mit 83 Jahren gestorben. Der Aufheimer brachte sich in vielerlei Hinsicht im Dienst für die Kirche ein.

Helmut Mangold, der frühere Vorsitzende des Diözesanrats, ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilt das Bistum Augsburg mit. Bischof Bertram Meier würdigt ihn in einem Nachruf als engagierten Katholiken, der geduldig zu vermitteln wusste und trotz seiner hohen Ämter nie die Verbindung zur Basis verlor. Gemeinsam mit dem Diözesanrat der Katholiken im Bistum blickt er dankbar auf Mangolds Dienst für die Kirche. Dieser nahm im Dekanat Neu-Ulm seinen Anfang.

Mit 33 Jahren übernahm Helmut Mangold den Vorsitz des Pfarrgemeinderats der Pfarrei St. Johannes Baptist in Aufheim. Vorsitzender blieb er bis 2006, Mitglied des Pfarrgemeinderats bis 2014. Dem höchsten Laiengremium der Diözese gehörte er mehr als 35 Jahre an und war von 1994 bis 2014 dessen Vorsitzender. In den Jahren 2001 bis 2009 hatte er außerdem den Vorsitz des Landeskomitees der Katholiken in Bayern (Mitglied seit 1986) inne. Sein Heimatbistum vertrat er im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (von 2002 bis 2018).

Helmut Mangold wurde vielfach geehrt

Seine Wurzeln hatte das am 7. Oktober 1938 in Augsburg geborene Urgestein des Laienkatholizismus in der Pfarrei St. Ulrich und Afra. Der damalige Pfarrjugendführer gründete 1956 zusammen mit Stadtpfarrer Harder und Jungen der Pfarrei den Bläserkreis St. Ulrich. Die "Ulrichsbläser" gibt es noch heute. Für seinen Einsatz in Kirche und Gesellschaft wurde der Verstorbene mehrfach geehrt: mit der päpstlichen Auszeichnung „Pro Ecclesia et Pontifice“, der Franz-Eser-Medaille und der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war Helmut Mangold als Diplomingenieur und Leiter einer Forschungsabteilung bei der Firma Daimler-Chrysler in Ulm tätig.

Bischof Bertram kannte und schätzte ihn seit mehr als 30 Jahren. In der Mitteilung des Bistums wird er zitiert: „In den vielen Jahren ist zwischen uns eine Freundschaft gewachsen, in der uns das gemeinsame Ziel aller in der Kirche verband, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Besonders beeindruckte mich an Herrn Mangold, dass er auch in hohen Ämtern, die er als ehrenamtlicher Laie bekleidete, die Bodenhaftung zu seiner angestammten Pfarrei nie verlor.“ Bezeichnend dafür sei, dass Mangold, solange er konnte, die Orgel in Aufheim spielte und den dortigen Kirchenchor dirigierte.

Auch die jetzige Vorsitzende des Diözesanrats Hildegard Schütz trauert um ihren Vorgänger im Amt. Seiner Leistung im Bereich des kirchlichen Ehrenamtes müsse man "dankbar und demütig" begegnen. Er sei zeitlebens ein offener und neugieriger Zeitgenosse geblieben. Wer ihm einmal begegnet sei, dem sei er in steter Erinnerung geblieben. (AZ)