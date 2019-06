05:30 Uhr

So schön ist der Sommer in der Region: Ein heißer Besuch in Vöhringen

Es bleibt tropisch: Allerorten im Landkreis Neu-Ulm suchen die Menschen nach Erfrischung – die Wieland-Stadt hat hier einiges zu bieten. Das zeigt unser Streifzug.

Von Dominik Stenzel

Auf den Gehwegen an der Ulmer Straße in Vöhringen ist kaum jemand unterwegs – und das ist nicht verwunderlich: Es ist 12 Uhr an diesem Donnerstag, die Mittagssonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Nur vereinzelt schleppen sich Passanten tapfer durch die gleißende Hitze. Wer kann, sucht sich ein Plätzchen im Schatten – denn dort ist es einigermaßen auszuhalten.

Begehrte Plätze an diesem Donnerstagmittag sind im Stadtzentrum die vor der Sonne geschützten Sitzgelegenheiten der Restaurants und Cafés. Ein Beispiel dafür ist die Eisdiele Cortina. Inhaber Thorsten Toldo schneidet hinter der Theke gerade Bananen für einen Eisbecher: „Wir haben aktuell Hochsaison.“ Und da kämen auch er und seine Mitarbeiter ordentlich ins Schwitzen. Es gelte, sich durchzukämpfen – schließlich kämen mit Sicherheit auch wieder kühlere Tage.

Auf der Terrasse sind zu dieser Zeit noch einige Stühle frei: In der glühenden Mittagssonne sei es vielen Besuchern sogar für ein Eis zu heiß, weiß Toldo. Doch das sei nur die Ruhe vor dem Sturm: Spätnachmittags und vor allem in den Abendstunden sei sein Café proppenvoll. Besonders gefragt seien dann Milchshakes und große Eisbecher, vornehmlich mit Fruchtsorten.

Viele Menschen in Vöhringen gegen bei der Hitze zur "Grünen Lunge"

Es dauert nicht lange, da füllen sich alle Plätze unter den großen Sonnenschirmen. Auch Nicole Ertle und Bernadette Miller sind gekommen. Ertle will sich einen Erdbeer-Joghurt-Eisbecher bestellen: „Den nehme ich immer, wenn ich hier bin.“ Sie und Miller arbeiten als Erzieherinnen in einer Vöhringer Kindertageseinrichtung. Sie kämen gerne zur Eisdiele, um sich in der Mittagspause zu erholen und zu erfrischen. „Im Sommer kommen wir schon zwei bis drei Mal in der Woche“, sagt Ertle. Bei den tropischen Temperaturen zu arbeiten, das schlauche ganz schön: „Aber wir wollten gutes Wetter und jetzt beschweren wir uns auch nicht“, fügt sie lächelnd hinzu. Ansonsten würden die beiden ihre Pausen auch gerne am Kellerbausee verbringen. Um „eine Weile die Füße ins Wasser zu hängen“.

Dies kann man auch am Badesee an der „Grünen Lunge“ tun. Am Donnerstagmittag sind schon einige Menschen hier, die meisten suchen unter den Bäumen Schutz vor der prallen Sonne. Janine Anderson besucht den See mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Tochter. „Ich bin das erste Mal hier und werde sicher wieder kommen“, sagt sie. Die Studentin in Elternzeit wohnt in Ulm – dort seien die Badeseen eher überlaufen: „Hier kann man dagegen die Ruhe genießen.“

Ähnlich sieht es auch ihre Mutter: Angela Anderson ist in Vöhringen aufgewachsen und kommt schon seit ihrer Kindheit regelmäßig in die „Grüne Lunge“. Momentan fast täglich – als Angestellte einer Bäckerei habe sie tagsüber viel Freizeit. Dass es an der „Grünen Lunge“ keinen Kiosk gibt, sei für die beiden kein Problem: „Wir bringen genügend Obst mit.“ Eine Melone eigne sich bei den derzeitigen Temperaturen schließlich ideal als Snack.

