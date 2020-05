vor 28 Min.

Sohn rastet aus und geht auf seine Mutter los

Weil ihr Bruder aggressiv wurde und auf die Mutter losging, wählte eine Frau in Vöhringen den Polizeinotruf.

Ein Familienstreit in Vöhringen endet mit einem Polizeieinsatz. Die Beamten wenden Pfefferspray an, um den aggressiven jungen Mann zu bändigen.

Ein heftiger Familienstreit in Vöhringen hat am Donnerstag die Polizeiinspektion Illertissen beschäftigt. Eine 28 Jahre alte Frau bat dem Polizeibericht zufolge über Notruf dringend um eine Streife. Ihr 24-jähriger Bruder sei ausgerastet und habe die gemeinsame Mutter geschlagen, berichtete die Frau.

Die Mutter und ein jüngerer Bruder kommen ins Krankenhaus

Vor Ort trafen die Beamten den 24-Jährigen, seine Schwester und einen weiteren zwölf Jahre alten Bruder sowie die Mutter im Treppenhaus an. Die beiden Geschwister versuchten gerade, den 24-Jährigen von der Mutter wegzuziehen, was allerdings erfolglos blieb. Erst als der aggressive junge Mann die Beamten erkannte, ließ er von seiner Mutter ab und flüchtete in die Wohnung.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ließ sich der Mann jedoch auch von den Polizisten im anschließenden Gespräch nicht beruhigen und verhielt sich unkooperativ. Die Beamten setzten schließlich Pfefferspray ein und fesselten den 24-Jährigen. Die Mutter und ihr jüngster Sohn wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige wurde ebenfalls einer ärztlichen Behandlung zugeführt. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt. (az)

