Spinne im Gesicht: Autofahrer erschrickt und verursacht Unfall

Vor einer Spinne in ihrem Fahrzeug hat sich ein 25-Jähriger in Bellenberg so erschreckt, dass er einen Unfall verursachte. (Symbolbild)

Ein 25-Jähriger Autofahrer geriet am Montag in Bellenberg in den Gegenverkehr. Eine Spinne hatte ihn erschreckt.

Ein ungebetener Fahrgast hatte ihn erschreckt: Ein 25-Jähriger Autofahrer hat in Bellenberg wegen einer Spinne einen Unfall verursacht. Der junge Mann war am Montagmorgen auf der Auer Straße in westlicher Richtung unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, gelangte plötzlich eine Spinne in das Gesicht des 25-Jährigen. Er versuchte, das Tier mit einer Hand wegzuwischen, dabei verriss er jedoch das Lenkrad und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort streifte er ein entgegenkommendes Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Gegen den 25-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

