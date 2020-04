vor 18 Min.

Steinewerfer und Schmierer richten Schäden an

Die Scheiben eines Wohnhauses in Bellenberg und ein Schild in Illertissen sind Ziele von Sachbeschädigungen geworden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Fälle von Sachbeschädigungen meldet die Polizei aus Illertissen und Bellenberg. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise dazu geben?

Steinewerfer beschädigt zwei Fensterscheiben

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag war ein Unbekannter in der Illerstraße an einem Wohnhaus zu Gange. Der unbekannte Täter beschädigte im ersten Obergeschoss des Gebäudes zwei Fensterscheiben. Vermutlich mit Steinen wurde jeweils ein Loch in das Fensterglas geschossen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Parkplatzschild mit schwarzer Farbe beschmiert

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hat ein Unbekannter in der Schloßallee ein Parkplatzschild mit den Buchstaben ACAB beschmiert. Als Tatmittel kommt ein schwarzer Stift in Betracht.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

