Traktor-Gespann verliert bei Illertissen Ladung

Ein Auto ist zwischen Illertissen und Bellenberg unterwegs, als ein harter Gegenstand auf der Windschutzscheibe landet. Fiel er vom Hänger eines Traktor-Gespanns?

Wegen eines Schadens an einem Auto ermittelt derzeit die Illertisser Polizei. Deren Bericht zufolge fuhr am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2031 von Illertissen in Richtung Bellenberg. Dort kam ihr ein Traktor-Gespann entgegen, das Maishäckselgut geladen hatte. Als die Autofahrerin das landwirtschaftliche Fahrzeug passierte, verlor dieses Ladung vom Anhänger. Im selben Moment traf ein harter Gegenstand – vermutlich ein Stein – die Windschutzscheibe des Autos. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro.

Als Schadensverursacher kommen nach den Ermittlungen der Polizei Illertissen die beiden 24- und 31-jährigen Fahrer eines Lohnunternehmens in Betracht, die zu der fraglichen Zeit auf der Unfallstrecke unterwegs waren. Die Männer konnten zu dem Vorfall nachvollziehbar keine Angaben machen, da sie nichts bemerkt hatten.

Ob der harte Gegenstand tatsächlich von der Ladefläche eines Anhängers flog oder doch von der Straße aufgewirbelt wurde, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Inspektion Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (az)

